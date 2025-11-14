Курганский юрист помог жительнице Перми после развода вывести детей в США

Жительница Перми после развода переехала в США, но экс-супруг запретил сыновьям выезд за границу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Курганский юрист Петр Волосников помог жительнице Перми воссоединиться с двумя сыновьями в США, куда женщина переехала после развода. Судебный спор клиентки с экс-супругом занял пять лет, и завершился встречей матери с детьми в аэропорту, рассказал Волосников в своем telegram-канале.

«Супруги развелись. У них трое детей — старшая дочь и двое сыновей (все несовершеннолетние в 2020 году). Уже бывшая жена решила устроить жизнь по другую сторону океана. Возможно, это очень сильно задело уже бывшего супруга. Он закрыл сыновьям выезд за пределы РФ (только сыновьям, дочь улетела с матерью). „Отжал“, по-другому не сказать, общий бизнес (потому что он ИП). Оставил себе общую квартиру и автомобиль. Прекратил общение матери с сыновьями даже дистанционно», — пояснил ситуацию Волосников.

Женщина обратилась за помощью к юристу. Был составлен иск об определении места жительства дочери с матерью, чтобы исключить ситуацию с закрытием выезда за границу для нее. Одновременно установлен порядок общения с сыновьями: дистанционно и лично при нахождении матери в Перми. По иску мужчины о разделе имущества экс-супруге выделена справедливая доля в общей квартире, хотя истец хотел забрать большую часть. Также мужчина требовал от бывшей жены алименты, и суд первой инстанции согласился с его требованиями. Однако апелляционная инстанция напомнила про закон, согласно которому не важно, сколько с кем детей, важен доход родителей. При раздельном проживании детей, алименты платит тот, кто богаче. В итоге дети были возвращены матери, мальчики встретились с ней в аэропорту. «Нас еще ждет спор о месте жительства мальчиков и об отмене алиментов на их содержание, но это уже процесс технический. А пока порадуемся за то, что они вместе», — отмечает Волосников.

Продолжение после рекламы