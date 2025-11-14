В челябинском округе объяснили прокладку коллектора к району с домом главы
Власти назвали маршрут прокладки коллектора до района «Каясан» единственно возможным
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Красноармейского муниципального округа (Челябинская область) объяснили, почему канализационный коллектор до микрорайона с домом главы Сергея Сергеева протянули под участком многодетной семьи. Как URA.RU заявили в пресс-службе администрации округа, это был единственно возможный путь.
«При выборе схемы прокладки, согласно результатам обследования, был определен единственно возможный путь. Все жители нескольких улиц вправе пользоваться услугами подключения к коллектору на равных правах, независимо от статуса и социального положения», — отметили URA.RU в Миасском.
Власти добавили, что права на использование имеют проживающие в микрорайоне «Каясан» глава Сергеев, его заместитель Евгений Кундиус и недовольная прокладкой коллектора под земельным участком семья Екатерины Меркель.
Коллектор принят в эксплуатацию на основании акта выполненных работ в рамках муниципального контракта. В апреле депутаты тогда еще района выделили средства для технологического присоединения «Каясана» к сетям водоотведения. В расчете стоимости техприсоединения учли 130 жилых домов улиц Раздольной, Радужной, Студенческой, Березовой, Сосновой и Худякова. К настоящему моменту подключиться к коллектору пожелали 29 человек. Из поданных заявок 16 уже отработали, и дома присоединили.
Администрация заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации новых очистных сооружений канализации. Существующие очистные в селе Миасское работают с 1970 года, требуя замены. Власти рассказали URA.RU, что частично сточные воды очищаются в прудах-осушителях. На видео Меркель показали, что ассенизаторы сливают стоки в реку Миасс, причиняя природе экологический ущерб.
По обращению Екатерины Меркель в правоохранительные органы уполномоченные лица ведут проверку. Администрация района оказывает содействие в расследовании и заинтересована в установлении законности работ. Вывод о законности договора будет изложен в решении Арбитражного суда Челябинской области.
Как URA.RU 12 ноября рассказала Екатерина Меркель, по факту работ СКР возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Также и прокуратура области судится с окружными властями, выявив нарушения закона о закупках при заключении договора субподряда на строительство коллектора. Надзорное ведомство потребовало вернуть муниципалитету уплаченные исполнителю 18 млн рублей.
