День рождения медвежонка и спектакли для самых маленьких: где провести холодные выходные с детьми в Перми

Ноябрьские выходные в Перми — идеальная пора для семейного отдыха. Когда на улице уже прохладно, хочется найти уютные и интересные места, где ребенку будет весело. URA.RU подготовило подборку из пяти различных форматов, которые смогут заинтересовать детей разного возраста.

Зоопарк

Пермский зоопарк работает с 10:00 до 20:00 ежедневно кроме понедельника. Билеты можно приобрести до 19:00. В субботу в зоопарке будут праздновать день рождения Пармы. Из событий этого дня — мастер-класс по деревянной броши, эко-игра, торжественное поздравление медвежонка и лекция о ее личной истории. В воскресенье в зоопарке семейный день. Гостей ждут арт-мастерская, эко-игра и документальный фильм.

Акватеррариум

Акватеррариум Пермского зоопарка работает круглый год без выходных с 10:00 до 18:00, касса — до 17:30. Здесь можно заказать экскурсию «В мире рыб и рептилий» (0+) и посмотреть на водных обитателей, рептилий и амфибий. Гид‑зоолог проведет группу, расскажет о жизни аквариумных видов и объяснит, как устроен подводный мир.

Семейные кафе

В Перми есть несколько кафе и ресторанов с оборудованными детскими комнатами, где можно совместить отдых и семейный ужин. Ресторан Family Kids предлагает просторную игровую комнату, меню для детей и удобную семейную атмосферу. Двухэтажное кафе-ресторан Casa Mia с детской комнатой предлагает комфортное пространство как для взрослых, так и для детей. Еще одно семейное кафе — «Лето». В нем есть детская комната, детское меню и уютный интерьер для родителей.

Театр

На сцене Театра-Тятрик в ближайшие выходные идут «Театр на ладошке. Осень» (0+), «Алиса в стране чудес» (6+) и «МОЕ!» (6+, от 3 лет). В Пермском театре юного зрителя 15 ноября идет спектакль «Чудеса под подушкой» (6+). Там же стартует показ спектакля «Сказки смешанного леса» (6+). На 16 ноября запланирован спектакль «Сны Адриана» (12+).

В театре «Туки‑Луки» 15 ноября будет спектакль «Ежикина гора» (0+), а 16 ноября — «Крошка. Енот» (0+) и «Красная Шапочка» (0+). В Пермском театре кукол 15 и 16 ноября покажут два спектакля: «Теремок» (0+) и «По щучьему велению» (0+).

Планетарий

Пермский планетарий предлагает сеансы для детей в выходные. Под куполом дети могут увидеть модель Солнечной системы, познакомиться с звездами и научиться смотреть на небо иначе. Сейчас звездный зал закрыт на ремонт, но уже с 29 ноября он возобновит работу.