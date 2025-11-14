Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на Воронеж
Над Нововоронежем были уничтожены и подавлены восемь беспилотников
В ночь на 13 ноября произошла атака беспилотников на территорию вблизи Нововоронежской АЭС. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«В результате атаки БПЛА в ночь на 13 ноября повреждения получило вспомогательное электрооборудование Нововоронежской АЭС», — написал Гусев в своем telegram-канале. Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оперативно отреагировали на угрозу. Над Нововоронежем были уничтожены и подавлены восемь беспилотников.
Из-за инцидента в автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков Нововоронежской АЭС. Однако один из энергоблоков продолжал работать в штатном режиме на полную мощность. Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не претерпел изменений. На текущий момент работа всех энергоблоков Нововоронежской АЭС восстановлена.
