В Париже простились с художником Эриком Булатовым
Булатов скончался на 93-м году жизни
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Париже 14 ноября прошло прощание с художником-концептуалистом Эриком Булатовым (родился в Екатеринбурге) в Свято-Троицком соборе. Туда пришли его родственники, друзья и коллеги.
«Закрытый гроб установлен у алтаря. В первом ряду — члены семьи художника супруга, сыновья и близкие родственники, рядом разместились друзья Булатова и представители художественного сообщества», — передает РИА Новости.
Булатов скончался на 93-м году жизни. Мастер был известен произведениями, выполненными в модернистских стилях. Среди наиболее известных работ художника — «Слава КПСС» и «Свобода есть свобода».
Художник являлся одной из ключевых фигур московского концептуализма и современного русского искусства. Рэпер и продюсер Баста выразил соболезнования в связи со смертью Булатова, с которым сотрудничал при создании документального фильма «Весна во Флоренции». Подробнее о биографии автора, чьи картины стали визитной карточкой Ельцин центра — в материале URA.RU.
