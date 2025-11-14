В Париже простились с художником Эриком Булатовым

Булатов скончался на 93-м году жизни Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Париже 14 ноября прошло прощание с художником-концептуалистом Эриком Булатовым (родился в Екатеринбурге) в Свято-Троицком соборе. Туда пришли его родственники, друзья и коллеги.

«Закрытый гроб установлен у алтаря. В первом ряду — члены семьи художника супруга, сыновья и близкие родственники, рядом разместились друзья Булатова и представители художественного сообщества», — передает РИА Новости.

Булатов скончался на 93-м году жизни. Мастер был известен произведениями, выполненными в модернистских стилях. Среди наиболее известных работ художника — «Слава КПСС» и «Свобода есть свобода».

