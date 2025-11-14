Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

Пермячка стала дизайнером конкурса Miss Europe Continental

14 ноября 2025 в 20:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермячка пока не раскрывает образ, который создала для участницы конкурса красоты (архивное фото)

Пермячка пока не раскрывает образ, который создала для участницы конкурса красоты (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермячка Татьяна Бауэр стала официальным дизайнером конкурса красоты Miss Europe Continental, который пройдет в Неаполе 20 ноября. Она сделала эксклюзивный наряд для одной из участниц проекта. Об этом URA.RU рассказала Татьяна Бауэр.

«Когда дизайнер получает приглашение на мероприятие такого уровня как „Мисс континентальная Европа“, это означает только одно: все, что он сделал за свою карьеру, было правильно и приносило высокие результаты. Я рада и благодарна за то, что являюсь частью команды этого проекта. Участие в конкурсе — новый опыт. Я ожидаю от проекта ярких эмоций, интересных знакомств и дальнейшего сотрудничества», — сообщила Татьяна Бауэр корреспонденту агентства.

Дизайнер добавила, что организаторы проекта поручили ей создать наряд для участницы конкурса, который та наденет на красную дорожку и предстанет в нем на сцене. Но пока неизвестно, кто именно представит наряд пермячки. Участницу выберут методом жеребьевки.

Продолжение после рекламы

Конкурс «Мисс континентальная Европа» проводится с 2013 года. В нем принимают участие девушки из разных стран. Это не первое участие Татьяны Бауэр на международном уровне. В 2024 году пермячка представила свою коллекцию на модном показе Fashion Factor в Дубае. Коллекцию отметила бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал