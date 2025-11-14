Пермячка стала дизайнером конкурса Miss Europe Continental

Пермячка пока не раскрывает образ, который создала для участницы конкурса красоты (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермячка Татьяна Бауэр стала официальным дизайнером конкурса красоты Miss Europe Continental, который пройдет в Неаполе 20 ноября. Она сделала эксклюзивный наряд для одной из участниц проекта. Об этом URA.RU рассказала Татьяна Бауэр.

«Когда дизайнер получает приглашение на мероприятие такого уровня как „Мисс континентальная Европа“, это означает только одно: все, что он сделал за свою карьеру, было правильно и приносило высокие результаты. Я рада и благодарна за то, что являюсь частью команды этого проекта. Участие в конкурсе — новый опыт. Я ожидаю от проекта ярких эмоций, интересных знакомств и дальнейшего сотрудничества», — сообщила Татьяна Бауэр корреспонденту агентства.

Дизайнер добавила, что организаторы проекта поручили ей создать наряд для участницы конкурса, который та наденет на красную дорожку и предстанет в нем на сцене. Но пока неизвестно, кто именно представит наряд пермячки. Участницу выберут методом жеребьевки.

