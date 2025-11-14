На Западе увидели, как скандал на Украине ударил по Зеленскому
Коррупционный скандал вскрылся на фоне провалов ВСУ на фронте
Фото: Официальный сайт президента Украины
Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины сильно ударяет по ослабленному правительству Владимира Зеленского. Коррупционные схемы вскрылись на фоне провалов ВСУ на фронте. Об этом пишет издание Conversation.
«Последний коррупционный скандал, разразившийся в Украине, не мог произойти в более неподходящий момент или в более уязвимом секторе экономики для правительства Владимира Зеленского, которое и без того находится в шатком положении», — пишет издание. ВСУ терпят поражения сразу на нескольких ключевых участках фронта. Кроме того, скандал случился на фоне российских ударов по украинской энергетике.
После обнаружения коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, начались антикоррупционные расследования, которые коснутся Министерства обороны страны. Как передает издание Politico, следователей заинтересовали оборонные закупки.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.