На Западе увидели, как скандал на Украине ударил по Зеленскому

Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины сильно ударяет по ослабленному правительству Владимира Зеленского. Коррупционные схемы вскрылись на фоне провалов ВСУ на фронте. Об этом пишет издание Conversation.

«Последний коррупционный скандал, разразившийся в Украине, не мог произойти в более неподходящий момент или в более уязвимом секторе экономики для правительства Владимира Зеленского, которое и без того находится в шатком положении», — пишет издание. ВСУ терпят поражения сразу на нескольких ключевых участках фронта. Кроме того, скандал случился на фоне российских ударов по украинской энергетике.