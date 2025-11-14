Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

На Западе увидели, как скандал на Украине ударил по Зеленскому

Conversation: Скандал на Украине произошел в неподходящее для Зеленского время
14 ноября 2025 в 17:33
Коррупционный скандал вскрылся на фоне провалов ВСУ на фронте

Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины сильно ударяет по ослабленному правительству Владимира Зеленского. Коррупционные схемы вскрылись на фоне провалов ВСУ на фронте. Об этом пишет издание Conversation.

«Последний коррупционный скандал, разразившийся в Украине, не мог произойти в более неподходящий момент или в более уязвимом секторе экономики для правительства Владимира Зеленского, которое и без того находится в шатком положении», — пишет издание. ВСУ терпят поражения сразу на нескольких ключевых участках фронта. Кроме того, скандал случился на фоне российских ударов по украинской энергетике.

После обнаружения коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, начались антикоррупционные расследования, которые коснутся Министерства обороны страны. Как передает издание Politico, следователей заинтересовали оборонные закупки.  

