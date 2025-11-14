Комплекс построят к четвертому кварталу 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области построят новый 9-этажный жилой комплекс. Застройщик планирует закончить строительство объекта к четвертому кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Строительство жилого комплекса в Кыштыме Челябинской области на улице Образцова. Общая жилая площадь жилого комплекса — 4542 квадратных метра. Средняя площадь квартир — 37,5 квадратных метра», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В новом ЖК, который возводит застройщик ООО СЗ «Гринвилл» будут квартиры разной площади — от студий до многокомнатного жилья. На придомовой территории также планируется сделать детскую, спортивную площадку. Вне придомовой территории сделают 57 мест для парковки, на территории — 28.

Как отметил руководитель агентства недвижимости Степан Подпятников, покупка нового жилья — всегда выгодное решение в долгосрочной перспективе. Вопрос только в доходности. Квартиру сейчас выгодно покупать для себя, но не для инвестиций.

Строительство ЖК по состоянию на ноябрь 2025 года Фото: сайт ЕИСЖС








