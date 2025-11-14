Логотип РИА URA.RU
Фамилию ректора УрФУ Обабкова отправят на согласование в Москву

14 ноября 2025 в 17:24
Ильи Обабкова с мая 2025 года исполняет обязанности ректора УрФУ

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Наблюдательный совет Уральского федерального университета согласовал кандидатуру и.о. ректора УрФУ Ильи Обабкова на пост главы вуза. Теперь поддержать нового ректора должны в Москве, сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Наблюдательный совет Уральского федерального университета рекомендовал назначить на пост ректора Илью Обабкова — такое решение члены совета приняли по итогам состоявшегося сегодня заседания. Согласно установленной процедуре, кандидат, рекомендованный набсоветом, пройдет аттестацию в Минобрнауки России, где также представит программу развития университета», — рассказали в вузе.

Финальное рассмотрение пройдет в правительстве страны. Так как, по правилам, ректоры федеральных университетов назначаются распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Обабков был назначен и.о главы вуза 30 мая. Приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. До назначения Обабков был директором института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ.

