Путин ответил на дерзкие операции Зеленского против России

Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом кибербезопасность Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин отреагировал на провокации Владимира Зеленского против России. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности 14 ноября он обсудил борьбу с киберпреступностью. Как объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, Киев развязал против России гибридную войну с использованием соцсетей, поэтому Путин усилил информационную безопасность.

«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий», — сказал Путин. Далее совещание проходило в закрытом режиме. С докладом на эту тему выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

Зеленский развязал против России гибридную войну, считает эксперт Фото: Официальный сайт президента Украины

Все чаще Владимир Зеленский и его службы используют соцсети для вербовки или обмана россиян с целью совершения терактов и провокаций, отметил политолог Олег Иванов. По его мнению, именно поэтому Путин усиливает кибербезопасность.

Продолжение после рекламы

«Президент не просто так уделил этому внимание. Против нас ведут гибридную войну с помощью информационных технологий. На Украине действует целый Центр информационно-психологических операций, так называемый ЦИПсО, — заявил Иванов. —

Украинцы используют разные способы нанести вред России. Мы должны этому противостоять, знать как распознать активность врага в Сети, как бороться с ней. Причем это должны понимать не только представители власти, но и каждый гражданин”.

Киев готовил теракт против высокопоставленного чиновника на Троекуровском кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За несколько часов до совещания Совбеза ФСБ пресекла теракт против одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище. Для совершения покушения агенты Киева должны были принести замаскированное под вазу с цветами взрывное устройство, где также находилась камера для дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Буквально накануне, 13 ноября, в столице задержали подростка, который пытался поджечь кинотеатр. По предварительным данным, он следовал телефонным указаниям неизвестных.

Одно из самых громких разоблачений киевских властей произошло 11 ноября, когда ФСБ предотвратила операцию военной разведки Украины, которую курировали представители Великобритании, направленную на угон сверхзвукового истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Захваченный самолет хотели использовать для провокации: его должны были направить в район авиабазы НАТО в Румынии.