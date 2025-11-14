Родители детей, посещающих тюменский детсад «Маленькая страна», высказались о скандале

Родители не видят ничего страшного в ролике, который вызвал общественный резонанс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители детей, посещающих детский сад «Маленькая страна» не увидели ничего предосудительного в видеоролике, который спровоцировал множественные проверки. Об этом они заявили в беседе с корреспондентом URA.RU. Скандал вокруг частного детского сада в микрорайоне Комарово разгорелся когда девушка, пришедшая на пробный рабочий день, сняла и выложила в Сеть кадры, где на малышей кричат, пугают уколом и силой укладывают спать. Однако некоторые родители категорически не согласны с трактовкой событий, представленной автором видео.

«Если убрать комментарии и субтитры, в ролике нет ничего предосудительного. Автор видео клевещет на директора Тамару Голикову, призывает к экстремистским действиям и оскорбляет родителей, называя их идиотами» — утверждает Алексей Феоктистов, отец мальчика, который ходит в сад уже три года.

Феоктистов настаивает, что воспитатели говорили с детьми повышенным тоном, а не кричали. Слово «жрать» в субтитрах — это искажение слова «жевать». Фотография супа, по его словам, могла быть частью «диетического меню». Ничего критичного не заметила в ролике и Мария Счастливая. В этот сад ходит ее уже второй ребенок.

«Я ничего страшного не увидела, потому что являюсь адекватным родителем и хорошо понимаю специфику работы детского сада. Видео содержит лишь секундные вырезки. Их можно смонтировать и преподнести, так, как выгодно автору. После публикации ролика в Сети, я попросила исходный материал у автора — безуспешно. Все это она делает ради подписчиков. Я лично предупредила ее о намерении обратиться в прокуратуру», — сообщила Счастливая.

Мария и другие родители намерены коллективно обратиться в ведомство, так как усмотрели в действиях автора видео оскорбление личности, экстремизм и публикацию несовершеннолетних без разрешения. Другой родитель, Денис Каменщиков, чья дочь ходит в сад с четырех лет, признается, что после первого просмотра видео испытал неприятные чувства.

«После первого просмотра было возмущение и эмоции, даже ярость, это же мой ребенок! Но вчера директор сада собрала всех родителей, где ответила на наши вопросы», — сообщил Денис.