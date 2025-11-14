Путин посмертно наградил орденами Мужества белгородских энергетиков
Приказ о награждении подписал президент Владимир Путин
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сотрудников компании «Белгородэнерго» посмертно наградили орденами Мужества. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества», — говорится в приказе, опубликованном на сайте правовой информации. Согласно документу, орденами посмертно награждены электрослесарь распределительных устройств Юрия Бондаря и мастера бригады Игоря Гранкина.
Ранее орденами были удостоены жители Пуровского района ЯНАО Павел Айваседо и Алексей Няч, которые отправились в зону спецоперации добровольцами и погибли при исполнении воинского долга. Ордена передали семьям героев.
