Путин посмертно наградил орденами Мужества белгородских энергетиков

14 ноября 2025 в 17:43
Приказ о награждении подписал президент Владимир Путин

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудников компании «Белгородэнерго» посмертно наградили орденами Мужества. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества», — говорится в приказе, опубликованном на сайте правовой информации. Согласно документу, орденами посмертно награждены  электрослесарь распределительных устройств Юрия Бондаря и мастера бригады Игоря Гранкина.

Ранее орденами были удостоены жители Пуровского района ЯНАО Павел Айваседо и Алексей Няч, которые отправились в зону спецоперации добровольцами и погибли при исполнении воинского долга. Ордена передали семьям героев.

