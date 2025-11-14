Логотип РИА URA.RU
Общество

Священник и имам пришли в ИВС на Ямале. Фото

14 ноября 2025 в 17:44
Имам-хатыб Соборной мечети посетил ИВС (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) изолятор временного содержания (ИВС) посетили священник Салехардской епархии и имам Соборной мечети, сообщают в городской администрации. Они интересовались условиями содержания подследственных. 

Имам провел беседу с подследственной

Фото: Оксана Мурашко, t.me.

«Для осмотра и оказания поддержки в изолятор прибыли Александр Колесников, член Общественного совета при ОМВД России по Новому Уренгою, священник Богоявленского собора Нового Уренгоя Салехардской епархии и Шамиль Алибулатов, имам-хатыб Соборной мечети Нового Уренгоя», — написала в своем telegram-канале заместитель главы мэрии Нового Уренгоя Оксана Мурашко. 

Во время визита представители общественности уделили особое внимание состоянию камер для задержанных. Они проверили, соответствуют ли санитарные и бытовые условия установленным стандартам. Также общественники пообщались с людьми, находящимися в ИВС, и выяснили их мнение о качестве питания и медицинского обслуживания.

Замечаний к работе правоохранительных органов общественники не выявили. Права лиц, содержащихся под стражей, не нарушаются, сообщил источник.

