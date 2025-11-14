Имам-хатыб Соборной мечети посетил ИВС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) изолятор временного содержания (ИВС) посетили священник Салехардской епархии и имам Соборной мечети, сообщают в городской администрации. Они интересовались условиями содержания подследственных.

Имам провел беседу с подследственной Фото: Оксана Мурашко, t.me.

«Для осмотра и оказания поддержки в изолятор прибыли Александр Колесников, член Общественного совета при ОМВД России по Новому Уренгою, священник Богоявленского собора Нового Уренгоя Салехардской епархии и Шамиль Алибулатов, имам-хатыб Соборной мечети Нового Уренгоя», — написала в своем telegram-канале заместитель главы мэрии Нового Уренгоя Оксана Мурашко.

Во время визита представители общественности уделили особое внимание состоянию камер для задержанных. Они проверили, соответствуют ли санитарные и бытовые условия установленным стандартам. Также общественники пообщались с людьми, находящимися в ИВС, и выяснили их мнение о качестве питания и медицинского обслуживания.

