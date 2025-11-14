52-летняя Высоцкая и 88-летний Кончаловский вновь стали родителями
Семья хотела иметь пятерых детей
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский удочерили девочку. Об этом актриса рассказала в интервью Лауре Джугелия.
«Но мы часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня», — рассказала Высоцкая. Она призналась, что всегда хотела иметь пятерых детей. Однако после рождения дочери Марии и сына Петра планы не осуществились.
Высоцкая отметила, что стала матерью еще четыре года назад. Она отметила, что стала более спокойной и рассудительной матерью. Юлия Высоцкая уже восемь лет является попечителем фонда «Измени одну жизнь», который помогает детям найти семью. Актриса отметила, что фонд составляет видеоанкеты про детей и способствует их устройству в семьи.
У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой уже есть двое детей. Старшей дочери Марии в сентябре исполнилось 26 лет, но уже более десяти лет она находится в коме после страшной аварии. Сын Петр учится в Московском архитектурном институте и сторонится публичности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.