52-летняя Высоцкая и 88-летний Кончаловский вновь стали родителями

Семья хотела иметь пятерых детей Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский удочерили девочку. Об этом актриса рассказала в интервью Лауре Джугелия.

«Но мы часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня», — рассказала Высоцкая. Она призналась, что всегда хотела иметь пятерых детей. Однако после рождения дочери Марии и сына Петра планы не осуществились.

Высоцкая отметила, что стала матерью еще четыре года назад. Она отметила, что стала более спокойной и рассудительной матерью. Юлия Высоцкая уже восемь лет является попечителем фонда «Измени одну жизнь», который помогает детям найти семью. Актриса отметила, что фонд составляет видеоанкеты про детей и способствует их устройству в семьи.

