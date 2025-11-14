Что известно о курганской династии заводчан, которую наградил полпред Жога
Пять семей из регионов УрФО получили награды в номинации «Энергия поколений»
Семья Комаровых из Кургана, победившая в номинации «Энергия поколений» в рамках фестиваля трудовых династий Урала, насчитывает больше 60 лет общего трудового стажа. На ЗАО «Курганстальмост» работают супруги и их сын, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Глава семьи — Алексей Викторович Комаров работает на Курганстальмосте механиком в цехе №15. Его трудовой стаж на нашем предприятии составляет 31 год. Мастер своего дела, ответственный и трудолюбивый сотрудник. Для Алексея Викторовича нет невыполнимых задач, с работой любой сложности справляется оперативно и качественно», — рассказали на предприятии.
Супруга Оксана Михайловна Комарова пришла на Курганстальмост 25 лет назад. Является начальником материально-производственной группы бухгалтерии. За годы работы приобрела тот опыт, который вместе с профессионализмом и внимательностью, позволяет быть уверенным в отличном результате. Коллеги отмечают, что на Оксану Михайловну всегда можно положиться. Сын Комаровых Дмитрий Алексеевич присоединился к команде предприятия шесть лет назад. Является специалистом по механическим испытаниям сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла Центральной заводской лаборатории. Коммуникабельный и грамотный сотрудник. К делу подходит ответственно, постоянно повышает свое мастерство и с удовольствием перенимает знания у более опытных коллег.
Семья Комаровых из Кургана, работающая на ЗАО «Курганстальмост», стало одной из пяти победителей в номинации «Энергия поколений» на фестивале трудовых династий Урала. Награду им вручил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Фестиваль проходит в Тюмени, в нем участвуют 12 трудовых династий промышленной сферы УрФО.
