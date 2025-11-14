Что известно о курганской династии заводчан, которую наградил полпред Жога

Пять семей из регионов УрФО получили награды в номинации «Энергия поколений» Фото: telegram-канал «УрФО ИНФО»

Семья Комаровых из Кургана, победившая в номинации «Энергия поколений» в рамках фестиваля трудовых династий Урала, насчитывает больше 60 лет общего трудового стажа. На ЗАО «Курганстальмост» работают супруги и их сын, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Глава семьи — Алексей Викторович Комаров работает на Курганстальмосте механиком в цехе №15. Его трудовой стаж на нашем предприятии составляет 31 год. Мастер своего дела, ответственный и трудолюбивый сотрудник. Для Алексея Викторовича нет невыполнимых задач, с работой любой сложности справляется оперативно и качественно», — рассказали на предприятии.

Супруга Оксана Михайловна Комарова пришла на Курганстальмост 25 лет назад. Является начальником материально-производственной группы бухгалтерии. За годы работы приобрела тот опыт, который вместе с профессионализмом и внимательностью, позволяет быть уверенным в отличном результате. Коллеги отмечают, что на Оксану Михайловну всегда можно положиться. Сын Комаровых Дмитрий Алексеевич присоединился к команде предприятия шесть лет назад. Является специалистом по механическим испытаниям сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла Центральной заводской лаборатории. Коммуникабельный и грамотный сотрудник. К делу подходит ответственно, постоянно повышает свое мастерство и с удовольствием перенимает знания у более опытных коллег.

