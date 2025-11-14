Логотип РИА URA.RU
Британия вывела из под санкций две дочерние компании «Лукойла»

Великобритания временно сняла санкции с болгарских дочерних фирм «Лукойла»
14 ноября 2025 в 17:48
Санкции были сняты с компаний Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из под санкций Великобритании выведены две болгарские дочерние фирмы российской компании «Лукойл». Соответствующая лицензия распространена Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

«Великобритания вывела из-под санкций болгарские дочерние фирмы российской компании „Лукойл“», — пишет «ТАСС». Из под санкций до 14 февраля 2026 года были выведены Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Ранее стало известно о планах «Лукойла» объединить несколько своих компаний. Это решение было принято на фоне санкций США. 

