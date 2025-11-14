Британия вывела из под санкций две дочерние компании «Лукойла»
Санкции были сняты с компаний Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Из под санкций Великобритании выведены две болгарские дочерние фирмы российской компании «Лукойл». Соответствующая лицензия распространена Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.
«Великобритания вывела из-под санкций болгарские дочерние фирмы российской компании „Лукойл“», — пишет «ТАСС». Из под санкций до 14 февраля 2026 года были выведены Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.
Ранее стало известно о планах «Лукойла» объединить несколько своих компаний. Это решение было принято на фоне санкций США.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.