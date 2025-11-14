Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Во Франции пришли в бешенство из-за решения Макрона по Украине

Филиппо призывает прекратить финансирование Киева из-за коррупционного скандала
14 ноября 2025 в 17:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Французский политик призвал прекратить финансирование коррупции на Украине

Французский политик призвал прекратить финансирование коррупции на Украине

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство в связи с запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!» — написал Филиппо. Политик призвал прекратить финансирование Киева и «позорной коррупции на Украине».

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. Его центр — бизнесмен Тимур Миндич, который является близким другом президента Владимира Зеленского и известен как его «кошелек». В деле фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». В настоящее время некоторые из обвиняемых задержаны, тогда как Миндич успел выехать за пределы страны. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Кроме того, у западных партнеров появились сомнения относительно продолжения оказания помощи Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал