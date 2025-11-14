«Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!» — написал Филиппо. Политик призвал прекратить финансирование Киева и «позорной коррупции на Украине».

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. Его центр — бизнесмен Тимур Миндич, который является близким другом президента Владимира Зеленского и известен как его «кошелек». В деле фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». В настоящее время некоторые из обвиняемых задержаны, тогда как Миндич успел выехать за пределы страны. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Кроме того, у западных партнеров появились сомнения относительно продолжения оказания помощи Украине.