За три часа средствами ПВО уничтожено 10 украинских беспилотников

14 ноября 2025 в 17:42
Фото: © URA.RU
В период с 12:00 до 15:00 по московскому времени силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали десять украинских БПЛА. Уничтожены БПЛА по следующим регионам: над Брянской областью — четыре БПЛА, над Курской областью — три БПЛА; Республика Крым — два БПЛА, над Белгородской областью — один БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России.
