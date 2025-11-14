Логотип РИА URA.RU
Общество

За три часа средствами ПВО уничтожено 10 украинских беспилотников

14 ноября 2025 в 17:42
Фото: © URA.RU

В период с 12:00 до 15:00 по московскому времени силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали десять украинских БПЛА. Уничтожены БПЛА по следующим регионам: над Брянской областью — четыре БПЛА, над Курской областью — три БПЛА; Республика Крым — два БПЛА, над Белгородской областью — один БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России.

