В РФ хотят начать штрафовать за авторизацию через иностранную электронную почту
Для регулирования якобы может появиться новая статья
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В России могут начать штрафовать владельцев сайтов за авторизацию с помощью иностранных сервисов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили в соцсетях.
«Новая статья 13.53 КоАП устанавливает ответственность для владельцев сайтов за „неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей“», — пишет telegram-канал «Осторожно Новости». Отмечается, что за нарушение граждане могут получить штраф 10-20 тысяч рублей, а юрлица — 500-700 тысяч рублей. Согласно законодательству, как пишет канал, регистрироваться на российских сайтах можно через биометрию, телефон или сервисы, которыми владеют компании в России.
Также якобы предлагают выписывать штрафы до 700 тысяч рублей за нарушение в области рекомендательных технологий. В пример канал приводит случай, если эти технологии затрагивают права россиян или нарушают закон.
