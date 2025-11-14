В РФ хотят начать штрафовать за авторизацию через иностранную электронную почту

Для регулирования якобы может появиться новая статья Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России могут начать штрафовать владельцев сайтов за авторизацию с помощью иностранных сервисов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили в соцсетях.

«Новая статья 13.53 КоАП устанавливает ответственность для владельцев сайтов за „неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей“», — пишет telegram-канал «Осторожно Новости». Отмечается, что за нарушение граждане могут получить штраф 10-20 тысяч рублей, а юрлица — 500-700 тысяч рублей. Согласно законодательству, как пишет канал, регистрироваться на российских сайтах можно через биометрию, телефон или сервисы, которыми владеют компании в России.