Среди задержанных за педофилию мужчин в Петербурге есть отец пострадавшей девочки
Причастность отца девочки к произошедшему сейчас устанавливается
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Санкт-Петербурге задержали мужчин, которые подозреваются в интимной переписке с 13-летней девочкой. Среди них оказался отец пострадавшей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
«По данным следствия, шестеро фигурантов в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга совершали в отношении неё действия сексуального характера, а также трое из них вступили с ней в половую связь», — заявили в пресс-службе ведомства. Комментарий приводит издание «РИА Новости». Среди задержанных оказался отец девочки. Потерпевшая приходила к нему во время того, когда велась переписка. Как сообщили в ведомстве, сейчас уточняются детали и устанавливается его причастность.
Против шестерых обвиняемых возбуждены уголовные дела. Задержанным вменяют вину по ч. 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста) и ч. 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
