Среди задержанных за педофилию мужчин в Петербурге есть отец пострадавшей девочки

«По данным следствия, шестеро фигурантов в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга совершали в отношении неё действия сексуального характера, а также трое из них вступили с ней в половую связь», — заявили в пресс-службе ведомства. Комментарий приводит издание «РИА Новости». Среди задержанных оказался отец девочки. Потерпевшая приходила к нему во время того, когда велась переписка. Как сообщили в ведомстве, сейчас уточняются детали и устанавливается его причастность.