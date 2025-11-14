В ЯНАО сотрудники автосервисов стали зарабатывать больше, чем годом ранее

Заработки сотрудников автосервисов на Ямале выросли на 24% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале выросли средние зарплатные предложения для сотрудников автосервисов. За год рост составил 24%, сообщили URA.RU эксперты платформы «Авито Работа».

«Существенный рост продемонстрировали автомеханики — в октябре текущего года они могли рассчитывать на 125 000 рублей ежемесячно за полный рабочий день, что на 43% больше, чем годом ранее. В их обязанности входит диагностика и ремонт основных узлов автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и ходовую часть», — рассказали эксперты.