В ЯНАО сотрудники автосервисов стали зарабатывать больше, чем годом ранее

Заработки сотрудников автосервисов на Ямале выросли на 24%
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На Ямале выросли средние зарплатные предложения для сотрудников автосервисов. За год рост составил 24%, сообщили URA.RU эксперты платформы «Авито Работа».
«Существенный рост продемонстрировали автомеханики — в октябре текущего года они могли рассчитывать на 125 000 рублей ежемесячно за полный рабочий день, что на 43% больше, чем годом ранее. В их обязанности входит диагностика и ремонт основных узлов автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и ходовую часть», — рассказали эксперты.
Значительный рост зарплатных предложений связан с повышенным спросом на услуги автосервисов, особенно в период замены летней резины на зимнюю и дефицитом квалифицированных специалистов. По данным аналитиков, в октябре текущего года средняя предлагаемая зарплата в сфере автосервисов достигла 136 364 рублей в месяц.
