Мэр Екатеринбурга собрал рабочую группу по решению вопроса с киосками

Первая встреча рабочей группы прошла 14 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов собрал рабочую группу по решению вопроса с киосками, демонтаж которых приостановился в начале ноября по просьбе губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В состав объединения вошли представители регионального министерства агропромышленного комплекса, профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко, главы районов, депутаты гордумы и предприниматели. Рабочая группа будет собираться еженедельно, подчеркнул Орлов, сообщили в мэрии.

«Сегодня мы наметили ряд вопросов, которые будем обсуждать через неделю на следующем заседании рабочей группы. Пока будем работать в еженедельном режиме, чтобы выработать те меры, которые позволят и снять градус напряжения, и вопросы от предпринимателей, при этом сохранив сферу и сформировав абсолютно прозрачные и понятные для предпринимательского сообщества правила, по которым они могут осуществлять свою деятельность в объектах НТО (нестационарной торговли)», — объяснил Орлов.

Мэр подчеркнул, что есть рекомендованные нормативы от минпромторга РФ по количеству мест под киоски. Также существуют муниципальные полномочия, в соответствии с которыми власти Екатеринбурга обязаны обеспечивать товарами жителей муниципалитета, создав соответствующие условия для этого.

На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось порядка 1700 НТО. Сроки действия двухлетней аренды истекли у 1422-х. Продлевать договоры город с предпринимателями не стал из-за неверного размещения киосков (стояли на инженерных сетях или в треугольниках видимости ГИБДД). Это привело к массовому демонтажу НТО (по продаже овощей, газет, журналов, так же попали остановки, которые были соединены с ларьками). А далее — к возмущению предпринимателей и жителей.

В конце сентября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление правительства Свердловской области, устанавливающее правила аренды участков без торгов на срок не более двух лет (вместо семи). Однако демонтаж продолжился.