Вице-премьер Мантуров провел совещание с губернаторами Тюменской области и Югры

Совещание было посвящено реализации проектов института кураторства в УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Руслан Кухарук приняли участие в совещании по реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе. По данным информационного центра тюменского правительства, его провел вице-премьер Денис Мантуров.

«Артем Жога, Александр Моор и Руслан Кухарук приняли участие в совещании, которое провел вице-премьер РФ Денис Мантуров. Совещание, посвященное реализации проектов института кураторства в Уральском федеральном округе, прошло в режиме видеоконференции. Полномочный представитель президента РФ в УрФО, губернатор Тюменской области и губернатор ХМАО — Югры вышли на связь из правительства Тюменской области», — указано в публикации инфоцентра.

По словам Артема Жоги, с начала реализации проектов института кураторства в экономику УрФО было привлечено 1,7 трлн рублей частных инвестиций. Создано 47 000 рабочих мест.

Продолжение после рекламы

В Тюменской области в 2025 году продолжилась реализация ряда ключевых проектов. Среди них — комплексное развитие Тобольской промышленной площадки компании СИБУР, застройка территорий жилых районов Мыс и Юго-Западный Тюмени, создание Межуниверситетского кампуса мирового уровня. В декабре 2023-го года компания «Роснефть» завершила проект по освоению трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе, а в сентябре того же года «ТюменьАгро» закончила четвертый этап строительства тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте.