В России придумали, как вернуть людям возможность покупать жилье

«Семья или гражданин могут купить отдельный квадратный метр у компании в новостройке в форме ваучера, акции или иным похожим способом», цитирует «Абзац» председателя движения Элину Жгутову. По ее словам, в таком случае покупатель не должен «фактически покупать вторую квартиру банку через пять лет». При этом гражданин, как утверждает Жгутова, может быть уверен, что покупает квадратуру, которую уже не коснется инфляция. По ее словам, например, семья накопила 150-200 тысяч рублей и купила на них квадратный метр, а затем постепенно и другие. Таким образом, как считает председатель «Иван Чая», россияне смогут накопить на полноценное жилье.