Губернатор ХМАО анонсировал Мантурову запуск новых производств в Югре

14 ноября 2025 в 18:03
Губернатор ХМАО Кухарук представил Мантурову планы запуска новых предприятий в регионе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук представил первому вице-премьеру Денису Мантурову план запуска новых промышленных предприятий в регионе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«В 2026 году будет запущено производство сухих белковых компонентов ООО „Победа-1“ для полного импортозамещения в сегменте детского питания», — заявил Кухарук. Также он анонсировал строительство мебельной фабрики в особой экономической зоне «Нягань», где будут производить корпусную мебель из ЛДСП.

Параллельно в округе завершается модернизация трех энергоблоков на Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижневартовской ГРЭС. В ходе совещания было отмечено стопроцентное выполнение Югрой всех целевых показателей проектов кураторства.

