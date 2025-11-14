Губернатор ХМАО анонсировал Мантурову запуск новых производств в Югре
Губернатор ХМАО Кухарук представил Мантурову планы запуска новых предприятий в регионе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук представил первому вице-премьеру Денису Мантурову план запуска новых промышленных предприятий в регионе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«В 2026 году будет запущено производство сухих белковых компонентов ООО „Победа-1“ для полного импортозамещения в сегменте детского питания», — заявил Кухарук. Также он анонсировал строительство мебельной фабрики в особой экономической зоне «Нягань», где будут производить корпусную мебель из ЛДСП.
Параллельно в округе завершается модернизация трех энергоблоков на Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижневартовской ГРЭС. В ходе совещания было отмечено стопроцентное выполнение Югрой всех целевых показателей проектов кураторства.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!