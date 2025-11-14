МИД РФ ожидает новых ограничений по выезду в Европу для россиян

Захарова также обратила внимание на экономические последствия решений Евросоюза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После запрета на выдачу многократных виз могут последовать и другие ограничения на въезд россиян в страны Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат охарактеризовала решение Евросоюза как вопиющий пример дискриминации по признаку национальности и гражданства. «Если так пойдет и дальше, я не могу исключать, что нынешнее неолиберальное руководство Европейского союза станет требовать от стран ЕС закрывать въезд лицам, приверженным, например, традиционным духовно-нравственным ценностям, моральным устоям», — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД также обратила внимание на экономические последствия решений Евросоюза. По ее словам, основной ущерб от запрета на выдачу многократных виз наносится европейской сфере торговли и туризма.

