МИД РФ ожидает новых ограничений по выезду в Европу для россиян
Захарова также обратила внимание на экономические последствия решений Евросоюза
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
После запрета на выдачу многократных виз могут последовать и другие ограничения на въезд россиян в страны Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат охарактеризовала решение Евросоюза как вопиющий пример дискриминации по признаку национальности и гражданства. «Если так пойдет и дальше, я не могу исключать, что нынешнее неолиберальное руководство Европейского союза станет требовать от стран ЕС закрывать въезд лицам, приверженным, например, традиционным духовно-нравственным ценностям, моральным устоям», — сказала Захарова на брифинге.
Представитель МИД также обратила внимание на экономические последствия решений Евросоюза. По ее словам, основной ущерб от запрета на выдачу многократных виз наносится европейской сфере торговли и туризма.
Ранее Еврокомиссия объявила о введении запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Отныне для каждой поездки в страны ЕС россиянам необходимо будет оформлять новую визу. Усиление процедур проверки заявителей, как считают представители Еврокомиссии, поможет минимизировать возможные угрозы безопасности.
