Пермякам пообещали рекордно теплый декабрь за последние 30 лет

Согласно прогнозам метеорологов сервиса Яндекс Погода, декабрь 2025 года в Перми может стать самым теплым за последние 30 лет. Ожидается, что весь зимний сезон будет комфортнее, чем за предыдущие пять лет.

«По сравнению с 2024 годом температура в декабре будет немного выше, в январе — станет немного холоднее, а в феврале — вновь заметно потеплеет. Также прогнозируется превышение нормы по количеству осадков за сезон для данного города», — отмечают специалисты.