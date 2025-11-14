Пермякам пообещали рекордно теплый декабрь за последние 30 лет
По сравнению с 2024 годом температура в декабре будет немного выше
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
Согласно прогнозам метеорологов сервиса Яндекс Погода, декабрь 2025 года в Перми может стать самым теплым за последние 30 лет. Ожидается, что весь зимний сезон будет комфортнее, чем за предыдущие пять лет.
«По сравнению с 2024 годом температура в декабре будет немного выше, в январе — станет немного холоднее, а в феврале — вновь заметно потеплеет. Также прогнозируется превышение нормы по количеству осадков за сезон для данного города», — отмечают специалисты.
И добавляют, что наибольшее количество осадков жители краевой столицы увидят в декабре. А в феврале и вовсе может быть побит новый пятилетний рекорд по влажности.
