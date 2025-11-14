Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Пермякам пообещали рекордно теплый декабрь за последние 30 лет

Синоптики Яндекс Погоды: пермяков ждет аномально теплая зима
14 ноября 2025 в 18:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По сравнению с 2024 годом температура в декабре будет немного выше

По сравнению с 2024 годом температура в декабре будет немного выше

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Согласно прогнозам метеорологов сервиса Яндекс Погода, декабрь 2025 года в Перми может стать самым теплым за последние 30 лет. Ожидается, что весь зимний сезон будет комфортнее, чем за предыдущие пять лет.

«По сравнению с 2024 годом температура в декабре будет немного выше, в январе — станет немного холоднее, а в феврале — вновь заметно потеплеет. Также прогнозируется превышение нормы по количеству осадков за сезон для данного города», — отмечают специалисты. 

И добавляют, что наибольшее количество осадков жители краевой столицы увидят в декабре. А в феврале и вовсе может быть побит новый пятилетний рекорд по влажности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал