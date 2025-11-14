Логотип РИА URA.RU
Курганцев приглашают на гастро-шоу с бесплатной дегустацией

14 ноября 2025 в 18:12
Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Рычково Белозерского округа (Курганская область) на территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачье подворье» пройдет IV областная сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок-2025». Гости смогут посетить гастро-шоу «Суп-лапша», где пройдут мастер-классы, расскажут о старинных рецептах и предложат бесплатную дегустацию. Об этом сообщается в tg-канале правительства Курганской области.

«Жителей Курганской области приглашают 22 ноября на ярмарку „Михайловский торжок-2025“. <...> Настоящее гастро‑шоу „Суп‑лапша“ — с мастер‑классами, рассказами о старинных рецептах и, конечно, бесплатной дегустацией ждет гостей ярмарки», — пишут власти.

Также на ярмарке будет представлена продукция от местных производителей: мясо, рыба и птица высшего качества, натуральные молочные продукты, свежие ягоды и грибы, выпечка. Торжественное открытие запланировано на 12:00, а с 12:30 до 16:00 гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов региона.

В Курганской области продолжается активная культурная жизнь. Помимо предстоящей сельскохозяйственной ярмарки «Михайловский торжок-2025», в регионе проходят различные мероприятия для детей и взрослых: выставки, мастер-классы, спектакли, квесты в библиотеках и другие события.

