Курганцев приглашают на гастро-шоу с бесплатной дегустацией

Масштабная ярмарка пройдет в Белозерском округе

В селе Рычково Белозерского округа (Курганская область) на территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачье подворье» пройдет IV областная сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок-2025». Гости смогут посетить гастро-шоу «Суп-лапша», где пройдут мастер-классы, расскажут о старинных рецептах и предложат бесплатную дегустацию. Об этом сообщается в tg-канале правительства Курганской области.

«Жителей Курганской области приглашают 22 ноября на ярмарку „Михайловский торжок-2025“. <...> Настоящее гастро‑шоу „Суп‑лапша“ — с мастер‑классами, рассказами о старинных рецептах и, конечно, бесплатной дегустацией ждет гостей ярмарки», — пишут власти.

Также на ярмарке будет представлена продукция от местных производителей: мясо, рыба и птица высшего качества, натуральные молочные продукты, свежие ягоды и грибы, выпечка. Торжественное открытие запланировано на 12:00, а с 12:30 до 16:00 гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов региона.

