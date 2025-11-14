МИД РФ пообещало ответ на антироссийские санкции Канады
Захарова подчеркнула, что политика Канады продолжает несостоятельную линию
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Москва скоро примет ответные меры в отношении новых санкций, введенных Канадой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы оставляем за собой право на ответные меры, и они обязательно последуют в ближайшем будущем», — сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что нынешняя политика Канады в отношении России продолжает линию, которая уже доказала свою несостоятельность. Представитель МИД отметила, что если бывшие политические деятели Канады, такие как Джастин Трюдо и Христя Фриланд, не смогли окончательно разрушить российско-канадские отношения, то нынешнее руководство страны может добиться этого.
Оттава 12 ноября внесла в антироссийские санкционные списки 13 физических и 11 юридических лиц. Рестрикции связаны с конфликтом на Украине.
