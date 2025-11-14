Логотип РИА URA.RU
Тюменскую программу цифровой трансформации одобрили на федеральном уровне

14 ноября 2025 в 18:27
Тюменская область продолжает лидировать по цифровому развитию региона

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Программа цифровой трансформации, разработанная в Тюменской области, получила одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Одобрение программы цифровой трансформации Тюменской области на федеральном уровне — это признание наших усилий и подтверждение правильности выбранного курса. Наша цель — обеспечить максимальную эффективность процессов цифровизации региона, создать условия для развития инновационных технологий и повысить качество жизни граждан. Мы продолжим укреплять позиции региона в сфере цифровых инноваций», — сообщил инфоцентр со ссылкой на слова директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова.

Проект тюменской программы цифровой трансформации получил одобрение благодаря соответствию национальным целям и приоритетам в области цифровизации. Региональные программы цифровой трансформации направлены на достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», обозначенной в указе президента России Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в группу лидеров по цифровой трансформации среди регионов России. Общий уровень «цифровой зрелости» субъекта превысил 85%.

