Тюменскую программу цифровой трансформации одобрили на федеральном уровне
Тюменская область продолжает лидировать по цифровому развитию региона
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Программа цифровой трансформации, разработанная в Тюменской области, получила одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
«Одобрение программы цифровой трансформации Тюменской области на федеральном уровне — это признание наших усилий и подтверждение правильности выбранного курса. Наша цель — обеспечить максимальную эффективность процессов цифровизации региона, создать условия для развития инновационных технологий и повысить качество жизни граждан. Мы продолжим укреплять позиции региона в сфере цифровых инноваций», — сообщил инфоцентр со ссылкой на слова директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова.
Проект тюменской программы цифровой трансформации получил одобрение благодаря соответствию национальным целям и приоритетам в области цифровизации. Региональные программы цифровой трансформации направлены на достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», обозначенной в указе президента России Владимира Путина.
Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в группу лидеров по цифровой трансформации среди регионов России. Общий уровень «цифровой зрелости» субъекта превысил 85%.
