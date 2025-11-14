Логотип РИА URA.RU
В Гуляйполе объявлена эвакуация, в Раде призвали попрощаться с городом

14 ноября 2025 в 18:23
Безуглая призвала украинцев попрощаться с городом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина теряет город Гуляйполе (Пологовский район Запорожской области). Сейчас, как заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, там эвакуируют людей.

«Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении. <...> Там объявлена эвакуация людей», — написала Безуглая в своем telegram-канале.

Ранее Безуглая заявила, что значимость для Украины остающейся под контролем ВСУ части Запорожской области и Днепропетровской области преувеличена. Об этом она также написала в соцсетях, а затем назвала такое высказывание «сарказмом».

