В Гуляйполе объявлена эвакуация, в Раде призвали попрощаться с городом
Безуглая призвала украинцев попрощаться с городом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина теряет город Гуляйполе (Пологовский район Запорожской области). Сейчас, как заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, там эвакуируют людей.
«Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении. <...> Там объявлена эвакуация людей», — написала Безуглая в своем telegram-канале.
Ранее Безуглая заявила, что значимость для Украины остающейся под контролем ВСУ части Запорожской области и Днепропетровской области преувеличена. Об этом она также написала в соцсетях, а затем назвала такое высказывание «сарказмом».
