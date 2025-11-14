«Угрожали уколом с согласия мамы»: директор детсада «Маленькая страна» высказалась о скандале из-за видео

Директор детсада Голикова заявила, что все действия были согласованы с родителями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ребенка пугали уколом в детсаду «Маленькая страна» с согласия родителей. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила директор учреждения, вокруг которого разрозился скандал из-за видео, которое сняла девушка-стажер и выложила в сеть. На кадрах на малышей кричат, насильно укладывают спать, пугают уколом и не дают хлеб. Владелица сада Тамара Голикова подробно рассказала о своей версии событий, назвав стажерку, снявшую ролик, «безучастной» и «не проявившейся интереса к детям».

«С самого начала у меня закрались сомнения. Человек, приходящий на стажировку, должен интересоваться детьми, помогать, включаться в процесс. А она была безучастна, пришла в неподобающем виде, оголив живот и ноги. Меня это сразу насторожило. Что касается фрагмента, где я малыша пугаю уколом — это было сделано с согласия родителей. По словам мамы, к ее ребенку, у которого аутизм, нужен особый подход», — заявила Голикова. Директор объяснила и инцидент с хлебом.

«После прогулки дети в эмоциональном подъеме забежали в столовую и нахватали кусков хлеба, который мы печем сами, дети очень любят и едят много. Даже родители просят сократить его количество, так как это может сказаться на пищеварении. Я громко сказала, чтобы все меня услышали. „Один хлеб жуете, кушайте суп!“. Но они уже насытились хлебом и тогда я заявила, что больше хлеба не дам. Этот момент и попал на видео», — сообщила Голикова.

Директор сообщила, что уже предоставила свои разъяснения Следственному комитету относительно видеоматериалов и побеседовала со всеми родителями. «По моей инициативе вчера было проведено собрание, чтобы они были в полной мере информированы о ситуации. Цели и мотивы действий девушки, снявшей видео, мне не ясны. Мы намерены защищать свои права. Я подготовлю исковое заявление о причинении вреда репутации организации», — заявила Голикова. URA.RU не смогло в открытом доступе найти конаткты девушки-автора видео. Издание готово предоставить ей площадку для высказывания своей позиции по данному инциденту.