«Угрожали уколом с согласия мамы»: директор детсада «Маленькая страна» высказалась о скандале из-за видео
Директор детсада Голикова заявила, что все действия были согласованы с родителями
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ребенка пугали уколом в детсаду «Маленькая страна» с согласия родителей. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила директор учреждения, вокруг которого разрозился скандал из-за видео, которое сняла девушка-стажер и выложила в сеть. На кадрах на малышей кричат, насильно укладывают спать, пугают уколом и не дают хлеб. Владелица сада Тамара Голикова подробно рассказала о своей версии событий, назвав стажерку, снявшую ролик, «безучастной» и «не проявившейся интереса к детям».
«С самого начала у меня закрались сомнения. Человек, приходящий на стажировку, должен интересоваться детьми, помогать, включаться в процесс. А она была безучастна, пришла в неподобающем виде, оголив живот и ноги. Меня это сразу насторожило. Что касается фрагмента, где я малыша пугаю уколом — это было сделано с согласия родителей. По словам мамы, к ее ребенку, у которого аутизм, нужен особый подход», — заявила Голикова. Директор объяснила и инцидент с хлебом.
«После прогулки дети в эмоциональном подъеме забежали в столовую и нахватали кусков хлеба, который мы печем сами, дети очень любят и едят много. Даже родители просят сократить его количество, так как это может сказаться на пищеварении. Я громко сказала, чтобы все меня услышали. „Один хлеб жуете, кушайте суп!“. Но они уже насытились хлебом и тогда я заявила, что больше хлеба не дам. Этот момент и попал на видео», — сообщила Голикова.
Директор сообщила, что уже предоставила свои разъяснения Следственному комитету относительно видеоматериалов и побеседовала со всеми родителями. «По моей инициативе вчера было проведено собрание, чтобы они были в полной мере информированы о ситуации. Цели и мотивы действий девушки, снявшей видео, мне не ясны. Мы намерены защищать свои права. Я подготовлю исковое заявление о причинении вреда репутации организации», — заявила Голикова. URA.RU не смогло в открытом доступе найти конаткты девушки-автора видео. Издание готово предоставить ей площадку для высказывания своей позиции по данному инциденту.
Ранее URA.RU писало, что родители детей, которые посещают детсад «Маленькая страна» заступились за Голикову. Они не увидели ничего криминального в скандальном видео.
Материал из сюжета:Скандал в тюменском детсаду "Маленькая страна"
