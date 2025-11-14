Фестиваль можно посетить в парке Маяковского Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбургском парке Маяковского в преддверии зимнего сезона впервые проходит фестиваль гигантских фонарей «Королевство волшебных огней». Посетители смогут увидеть светящиеся фигуры, среди них — сказочные персонажи, волшебные животные, рыцари, грибы, а также побывать в лабиринтах.

Посетители фестиваля смогут увидеть более 250 гигантских световых арт-объектов, которые представила команда из Калининграда. Многие фигуры привезли целиком, но некоторые из-за масштабов пришлось разбирать на части.

Экспозиция объединила 25 тематических композиций. Каждая фигура на фестивале сделана из стального каркаса, который обтянут цветным шелком, внутри находятся яркие диоды, создающие красочное свечение. Рядом расположились QR-коды — они ведут на страницу с тематическими рассказами. Помимо просмотра световых фигур, гости смогут побывать в лабиринтах и заглянуть в сказочные дома. Музыкальное сопровождение добавит атмосферы во время прогулки.

Фестиваль продлится до 25 января 2026 года. Фигуры, покорившие зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Минска (Беларуси) и других городов Европы, можно найти на площадке возле «Перевернутого дома» в парке Маяковского.