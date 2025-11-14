МИД Азербайджана вызвал посла России
Послу вручили ноту протеста
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Об этом говорится на официальном сайте азербайджанского МИДа.
«14 ноября 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел», — говорится в сообщении. Послу вручили ноту протеста.
В Душанбе 9 октября состоялась встреча президентов России и Азербайджана — Владимира Путина и Ильхама Алиева. Владимир Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Переговоры в правительственной резиденции Душанбе стали первым за продолжительный период временем полноформатным диалогом между лидерами стран. Главы государств выразили готовность оставить позади разногласия и сосредоточиться на сотрудничестве.
