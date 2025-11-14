Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

МИД Азербайджана вызвал посла России

14 ноября 2025 в 18:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Послу вручили ноту протеста

Послу вручили ноту протеста

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Об этом говорится на официальном сайте азербайджанского МИДа.

«14 ноября 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел», — говорится в сообщении. Послу вручили ноту протеста.

В Душанбе 9 октября состоялась встреча президентов России и Азербайджана — Владимира Путина и Ильхама Алиева. Владимир Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Переговоры в правительственной резиденции Душанбе стали первым за продолжительный период временем полноформатным диалогом между лидерами стран. Главы государств выразили готовность оставить позади разногласия и сосредоточиться на сотрудничестве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал