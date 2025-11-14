Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу и Запад помочь с вооружением после российских ударов возмездия. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — написал Зеленский в своей соцсети X. Кроме того, украинский лидер призвал усилить антироссийские санкции.
Ранее ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине. По данным Минобороны РФ, для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как пишет «Лента.ру», целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, проинформировало Минобороны.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
