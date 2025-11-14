Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия

Зеленский попросил Европу и США помочь с ракетами-перехватчиками
14 ноября 2025 в 18:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заявление Зеленский сделал после российских ударов возмездия

Заявление Зеленский сделал после российских ударов возмездия

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу и Запад помочь с вооружением после российских ударов возмездия. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — написал Зеленский в своей соцсети X. Кроме того, украинский лидер призвал усилить антироссийские санкции.

Ранее ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине.  По данным Минобороны РФ, для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как пишет «Лента.ру», целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, проинформировало Минобороны.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал