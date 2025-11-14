В Сургуте определили лучшие автошколы

Лучшие автошколы Сургута по рейтингу 2GIS Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лучшими автошколами Сургута стали «Автошкола Торг-Авто», «Штурман» и «Драйв+». Именно эти организации набрали наибольшее количество положительных оценок и отзывов на платформе 2GIS. Подборку автошкол, которые сургутяне оценили по достоинству, собрали в материале URA.RU.

Автошкола Торг-Авто

Учебный центр получил от горожан 5 звезд и набрал самое большое количество оценок — 761. В автошколе можно выучиться на права всех категорий. Ученики хвалят инструкторов за доступное объяснение и отмечают их высокий профессионализм.

Штурман

Сургутяне оценили автошколу на 5 звезд. Организация обучает водителей категории «В». Ученики говорят, что в школе учат ездить на хороших автомобилях, и благодарят преподавателей за терпение и подробные объяснения.

Драйв+

Рейтинг автошколы — 5 звезд. Организация имеет четыре филиала по городу. В отзывах сказано, что теорию преподают понятным языком, а занятия по вождению проходят легко и комфортно.

Вуз-авто

Югорчане поставили школе 4,9 звезд. Автошкола имеет аж семь филиалов и обучает водителей категориям «A», «B», «C», «D», «E». Ученики пишут, что преподаватели и инструкторы школы — настоящие профессионалы, и благодарят за сопровождение до экзамена.

Проф-авто