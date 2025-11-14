Рост ввоза иномарок в Россию резко подскочил перед повышением утильсбора
Ввоз легковых автомобилей увеличился почти в 3,5 раза, сообщили в ФТС
Фото: Илья Московец © URA.RU
Увеличился ввоз легковых автомобилей через пункты пропуска Дальнего Востока. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
«В конце октября — начале ноября 2025 года наблюдается увеличение ввоза легковых автомобилей из Китая через автомобильные и морские пункты пропуска Дальнего Востока. Так, с 1 по 12 ноября Уссурийские таможенники оформили 4 477 легковых автомобилей», — сообщает ФТС. Комментарий приводит «ТАСС». Количество ввоза автомобилей увеличилось почти в 3,5 раза.
Ранее стало известно о решении Верховного суда РФ по делу, касающегося ввоза в Россию поддержанного BMW из Южной Кореи. В споре таможни с россиянкой суд встал на сторону последней.
