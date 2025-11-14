Логотип РИА URA.RU
Рост ввоза иномарок в Россию резко подскочил перед повышением утильсбора

Ввоз иномарок в Россию в начале ноября увеличился почти в 3,5 раза
14 ноября 2025 в 18:34
Ввоз легковых автомобилей увеличился почти в 3,5 раза, сообщили в ФТС

Фото: Илья Московец © URA.RU

Увеличился ввоз легковых автомобилей через пункты пропуска Дальнего Востока. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. 

«В конце октября — начале ноября 2025 года наблюдается увеличение ввоза легковых автомобилей из Китая через автомобильные и морские пункты пропуска Дальнего Востока. Так, с 1 по 12 ноября Уссурийские таможенники оформили 4 477 легковых автомобилей», — сообщает ФТС. Комментарий приводит «ТАСС». Количество ввоза автомобилей увеличилось почти в 3,5 раза. 

Ранее стало известно о решении Верховного суда РФ по делу, касающегося ввоза в Россию поддержанного BMW из Южной Кореи. В споре таможни с россиянкой суд встал на сторону последней. 

