Названы самые популярные новые авто в Челябинской области в октябре 2025 года
Спрос на некоторые модели за месяц авто вырос на 31%
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Челябинске в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года самыми популярными новыми автомобилями стали авто марок LADA, HAVAL, Solaris, Chery и Jetour. В регионе спрос на машины за месяц вырос на 7,5%, сообщили в пресс-службе Авито Авто.
«В регионе наибольшей популярностью пользовались LADA Granta, Solaris HC, HAVAL Jolion. Также повысился спрос на HAVAL M6 и LADA Niva Travel», — сообщили в пресс-службе.
По сравнению с началом года наибольшей популярностью пользовались автомобили марок LADA. Спрос на них увеличился на 35,1%. Автомобилями Solaris челябинцы стали интересоваться на 20% чаще.
