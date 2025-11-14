Логотип РИА URA.RU
Названы самые популярные новые авто в Челябинской области в октябре 2025 года

Самыми популярными автомобилями в октябре 2025 года стали марки Lada и Haval
14 ноября 2025 в 18:51
Спрос на некоторые модели за месяц авто вырос на 31%

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года самыми популярными новыми автомобилями стали авто марок LADA, HAVAL, Solaris, Chery и Jetour. В регионе спрос на машины за месяц вырос на 7,5%, сообщили в пресс-службе Авито Авто.

«В регионе наибольшей популярностью пользовались LADA Granta, Solaris HC, HAVAL Jolion. Также повысился спрос на HAVAL M6 и LADA Niva Travel», — сообщили в пресс-службе.

По сравнению с началом года наибольшей популярностью пользовались автомобили марок LADA. Спрос на них увеличился на 35,1%. Автомобилями Solaris челябинцы стали интересоваться на 20% чаще.

