Сургутян зазывают на дешевое лечение зубов в Китай

Югорчан зовут в стоматологический тур Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Сургута предлагают недорогие туры на лечение зубов в Китай. В пакет входит переправа до города назначения и проживание, но часть пациентов может смутить, что объем работ иностранные стоматологи определяют по фотографиям зубов.

«Поездка в Китай на четыре–шесть дней и экономия до шестидесяти процентов по сравнению с ценами в РФ. Сделайте пару фотографий и получите расчет по поездке от принимающей стороны», — говорится в объявлении.

Организаторы в переписке с корреспондентом URA.RU сообщили, что местные клиники выполняют весь спектр услуг, но чаще всего туры выбирают ради установки коронок и имплантов. Клиентам рекомендуют сделать сразу максимум необходимых процедур — так, по словам компании, выходит «и дешевле, и красивее».

Стоимость лечения составляет от двухсот до шестисот тысяч рублей. Дополнительно оплачиваются перелет до Благовещенска и обратно, таможенный и дорожный сборы, питание. «Люди ездят каждый день, не переживайте», — уверяет представитель фирмы.