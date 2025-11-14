Старинный особняк, который забрали у свердловских мусульман, ушел с молотка

Особняк статского советника в Екатеринбурге продан на торгах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге на торгах продан памятник архитектуры — «Особняк статского советника Ф. Л. Миллера», расположенный на улице Шейнкмана. Новым владельцем объекта культурного наследия стало ООО «Торговый дом „Спектр“». Начальная цена объекта составляла 13,9 млн рублей, а итоговая сумма сделки — 180,3 млн рублей. Информация о результатах торгов опубликована на официальном сайте аукционной площадки.

В торгах принимали участие несколько физических лиц и компаний, включая «СтройИнвест» (бенефициар — бизнесмен Олег Флеганов) и «Геометрия» (владелец — Федор Шпаков). Предпоследнее предложение о цене (180,3 млн рублей) сделал Олег Хабибуллин. На восстановление особняка новому собственнику придется потратить не менее 125,98 млн рублей.

Здание особняка возведено в середине XIX века и имеет общую площадь 563,8 квадратных метра. За время существования у объекта сменилось несколько собственников. В 1990-х годах здание было передано Духовному управлению мусульман Свердловской области, однако из-за отсутствия финансирования реконструкция не была проведена.

В 2018 году возникла инициатива об изъятии особняка с целью его последующей продажи, но тогда эта попытка не увенчалась успехом. Однако в 2025 году суд вынес решение об изъятии постройки.