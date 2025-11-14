В Нижневартовске бездомная собака напала на школьника

Власти Нижневартовска отреагировали на нападение бездомной собаки на школьника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске бродячая собака набросилась на школьника, который возвращался домой от школы №32. Мальчику помог водитель, проезжавший мимо и отогнавший животное. Инцидент произошел на Прибрежной улице, где местные жители регулярно подкармливают стаю собак.

«Услуга отлова произвела отлов одного животного. Остальные животные мигрировали. В последующем сделаем повторный выезд», — сообщил специалист департамента ЖКХ Нижневартовска Родион Рудаков. В администрации подтвердили, что работа по отлову продолжается.