В Нижневартовске бездомная собака напала на школьника
Власти Нижневартовска отреагировали на нападение бездомной собаки на школьника
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Нижневартовске бродячая собака набросилась на школьника, который возвращался домой от школы №32. Мальчику помог водитель, проезжавший мимо и отогнавший животное. Инцидент произошел на Прибрежной улице, где местные жители регулярно подкармливают стаю собак.
«Услуга отлова произвела отлов одного животного. Остальные животные мигрировали. В последующем сделаем повторный выезд», — сообщил специалист департамента ЖКХ Нижневартовска Родион Рудаков. В администрации подтвердили, что работа по отлову продолжается.
По словам очевидцев, рядом с гаражами неизвестные установили будки и кормят собак. Жители жалуются, что стая ведет себя агрессивно и представляет угрозу для детей, которые ходят в расположенную рядом школу.
