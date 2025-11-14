Президент Путин наградил двух жителей Тюменской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 14 ноября
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин наградил профессора-консультанта кафедры ТюмГУ Ханису Алишину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что глава государства также присвоил звание «Заслуженный врач РФ» заведующей отделением ГАУ здравоохранения Тюменской области «МКМЦ „Медицинский город“ Татьяне Куцевой.
«За многолетнюю активную общественную деятельность медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени награждена член совета региональной общественной организации „Национально-культурная автономия татар Тюменской области“. Профессор-консультант кафедры ТюмГУ Ханиса Чайдатовна Алишина», — сообщили в инфоцентре.
Там добавили, что заведующей отделением ГАУ здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр „Медицинский город“» Татьяне Куцевой было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 14 ноября.
Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин наградил жителей Тюменской области государственными наградами и званиями за достижения в здравоохранении и образовании. Соответствующий указ он подписал 16 октября.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!