Высоцкая и Кончаловский вновь стали родителями: актриса откровенно рассказала о ситуации в семье

У Высоцкой и Кончаловского трое детей Фото: Татьяна Волобуева / РИА Новости

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая и ее муж, режиссер Андрей Кончаловский, удочерили четырехлетнюю девочку. Она рассказала, что мечтала о большом количестве детей. В рамках недавнего интервью Высоцкая впервые рассказала о старшей дочери — Марии, которая находится в коме уже 12 лет после страшного ДТП. Она поделилась информацией и о своем сыне — Петре, который не пошел по стопам своих родителей. Подробнее о детях звездной пары и их отношениях — в материале URA.RU.

Высоцкая вновь стала матерью

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, удочерили девочку четыре года назад. Об этом рассказала сама Высоцкая в рамках интервью Лауре Джугелия.

«Но мы часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня», — поделилась актриса.

Помимо этого она рассказала, что всегда мечтала о пятерых детях. Однако после рождения дочери Марии и сына Петра планы не осуществились. К тому же ей хотелось удочерить или усыновить ребенка.

Дочка в коме

Старший ребенок в семье, 26-летняя Мария, 12 лет находится в коме после ДТП во Франции. По словам Юлии Высоцкой, с ее дочерью каждый день работают врачи для оказания помощи. Тем временем семья не теряет надежды на ее выздоровление.

«Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца», — заявила Высоцкая. Ее слова приводит Super.

Дети Высоцкой

Всего у Высоцкой и Кончаловского трое детей. Среди них: Мария, Соня, удочеренная четыре года назад, и сын Петр.

Мария

Кончаловский находился за рулем автомобиля во время ДТП Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мария находится в коме после ДТП во Франции. Трагедия произошла 13 октября 2013 года. Андрей Кончаловский находился за рулем, когда вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. 14-летняя дочь не была пристегнута и получила черепно-мозговую травму.

Рядом с местом происшествия находился сотрудник спасательной службы. Ребенок был госпитализирован в одну из клиник Марселя. На данный момент состояние девушки меняется, но остается тяжелым. Об этом сообщил Life.ru.

Сама Высоцкая заявила, что они семьей не хотели выносить эту ситуацию в публичное поле. Она также отметила, что они будут бороться до самого конца.

Соня

Соня была удочерена четыре года назад в возрасте девяти дней от роду. По словам Высоцкой, информацию о ребенке они не скрывали, но при этом не афишировали. Телеведущая отмечает, что хотела бы «оградить ребенка» от странных проявлений социальных сетей.

«Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная и не знаешь, на что нарвешься», — рассказала Высоцкая.

Петр

По рассказам Высоцкой, сын не пошел по стопам своей семьи. Он учится на архитектора в МАРХИ (Московский архитектурный институт). В учебное заведение он поступил не с первой попытки, однако Высоцкая отмечала его умение рисовать, несмотря на отсутствие желания.

«Он учится в МАРХИ. Действительно, он хорошо рисовал. И мне жалко, что он забросил это. Он не хочет совершенно рисунком заниматься», — заявила актриса. Высоцкая отметила, что его на данный момент интересует индустриальная архитектура. Ей кажется, что ему нравится учиться.

К тому же она отметила, что мозг у него устроен как у ее мужа Кончаловского. А от нее передалась «упертость».

Отношения с Кончаловским

Первая встреча Кончаловского и Высоцкой произошла в 1996 году в лифте Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Встреча Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошла в лифте гостиницы «Жемчужина» в 1996 году на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. На тот момент Юлии было 22 года, а Андрею — 58. Кончаловский уже имел широкую известность не только в России, но и за рубежом, в то время как Высоцкая лишь начинала свой путь в актерской профессии и работала в Белорусском академическом театре имени Янки Купалы в Минске.

На момент знакомства Юлия уже расторгла брак со своим первым супругом — Анатолием Котом, который был ее однокурсником по Белорусской государственной академии искусств и будущим режиссером. Кончаловский же на тот момент все еще состоял в браке с диктором Ириной Мартыновой.

Романтические отношения между Кончаловским и Высоцкой развивались стремительно: спустя всего два дня после знакомства режиссер пригласил актрису в поездку в Стамбул, а затем они отправились в Лондон. Высоцкая призналась, что не задумывалась о серьезном будущем с режиссером, зная о его семейном положении, но ей нравилось общаться с интересным человеком, путешествовать и делиться впечатлениями. В течение двух лет пара посетила Нью-Йорк, Новый Орлеан, Майами и Ямайку.