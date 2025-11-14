Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Священник покончил с собой в Урюпинске

14 ноября 2025 в 19:05
Якобы речь идет о 60-летнем священнике

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Волгоградской области покончил с собой священнослужитель. Об этом сообщили в силовых структурах.

Как сообщали в соцсетях, речь идет о 60-летнем Сергее Радонежском из Урюпинска, который служил в местном храме. «Да, это действительно так», — цитирует РИА Новости силовиков. Сейчас следователи проводят проводят проверку по факту смерти.

Ранее в Ленинградской области скончался другой священник в результате автомобильной аварии. ДТП, унесшее жизнь отца Анатолия, произошло вечером 15 февраля. По предварительным данным, священник потерял управление над своим автомобилем Chrysler, что привело к столкновению с рейсовым автобусом. Священник погиб на месте происшествия.

