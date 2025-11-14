Священник покончил с собой в Урюпинске
Якобы речь идет о 60-летнем священнике
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Волгоградской области покончил с собой священнослужитель. Об этом сообщили в силовых структурах.
Как сообщали в соцсетях, речь идет о 60-летнем Сергее Радонежском из Урюпинска, который служил в местном храме. «Да, это действительно так», — цитирует РИА Новости силовиков. Сейчас следователи проводят проводят проверку по факту смерти.
Ранее в Ленинградской области скончался другой священник в результате автомобильной аварии. ДТП, унесшее жизнь отца Анатолия, произошло вечером 15 февраля. По предварительным данным, священник потерял управление над своим автомобилем Chrysler, что привело к столкновению с рейсовым автобусом. Священник погиб на месте происшествия.
