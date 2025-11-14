Японского наемника посадили за участие в спецоперации на стороне Украины

Гражданину Японии Такао Тайнаки заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в спецоперации на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского СК.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия и суда, 38-летний Тайнака приехал на Украину и в качестве наемника вступил в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку, освоил нужные навыки и был обеспечен оружием. Затем он за деньги принимал участие в боевых действиях против России. Сейчас Тайнака находится в международном розыске. Судом он заочно отправлен под сражу.