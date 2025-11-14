Японского наемника посадили за участие в спецоперации на стороне Украины
Тайнака за деньги участвовал в боевых действиях против России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Гражданину Японии Такао Тайнаки заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в спецоперации на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского СК.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия и суда, 38-летний Тайнака приехал на Украину и в качестве наемника вступил в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку, освоил нужные навыки и был обеспечен оружием. Затем он за деньги принимал участие в боевых действиях против России. Сейчас Тайнака находится в международном розыске. Судом он заочно отправлен под сражу.
Ранее в Севастополе был задержан гражданин Украины, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля российских военнослужащих и главы Запорожской области. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.