Начальнику стройучастка «Снежком» предъявили запрет определенных действий
14 ноября 2025 в 19:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В рамках расследования инцидента, связанного с обрушением части объекта «Снежком», в отношении начальника строительного участка применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал