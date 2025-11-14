Мерц анонсировал новый пакет антироссийских санкций
ФРГ планирует разработать дополнительный пакет антироссийских санкций
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ЕС в ближайшем будущем планирует подготовить дополнительный пакет антироссийских санкций. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции.
«Мы в Европейском союзе подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели», — сказал Мерц на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, которая прошла в Берлине. Трансляция велась на сайте правительства. Канцлер подчеркнул, что ФРГ планирует «усиливать и поддерживать давление на РФ».
Подготовка нового пакета санкций следует за введением 19-го пакета ограничений в октябре, который затронул экономику и оборонную сферу РФ, а также отдельных людей и зарубежные компании. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер сообщала, что работа над 20-м пакетом санкций ведется, но подробности и сроки его введения не разглашаются.
