Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Мерц анонсировал новый пакет антироссийских санкций

14 ноября 2025 в 19:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ФРГ планирует разработать дополнительный пакет антироссийских санкций

ФРГ планирует разработать дополнительный пакет антироссийских санкций

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ЕС в ближайшем будущем планирует подготовить дополнительный пакет антироссийских санкций. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции.

«Мы в Европейском союзе подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели», — сказал Мерц на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, которая прошла в Берлине. Трансляция велась на сайте правительства. Канцлер подчеркнул, что ФРГ планирует «усиливать и поддерживать давление на РФ».

Подготовка нового пакета санкций следует за введением 19-го пакета ограничений в октябре, который затронул экономику и оборонную сферу РФ, а также отдельных людей и зарубежные компании. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер сообщала, что работа над 20-м пакетом санкций ведется, но подробности и сроки его введения не разглашаются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал