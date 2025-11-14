Мужчину задержали посреди оживленной дороги Фото: Илья Московец © URA.RU

Днем 14 ноября в районе транспортной развязки к Ожогино в Тюмени прошла операция по задержанию местного жителя, которого силовики вытащили из машины посреди оживленной дороги. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По данным инсайдера агентства, речь идет о мужчине, который в 2024 году кинул поднос в кассира кафе Tesla Burger из-за того, что тот продал ему гамбургер со свининой.

«Задержание произошло днем 14 ноября в районе транспортной развязки возле Ожогино. Мужчину и его супругу вытащили из Mercedes-Benz красного цвета и повалили на дорогу. По моим данным, его подозревают в совершении уголовного преступления», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что задержанный мужчина в октябре 2024 года кинул поднос в сотрудника кафе Tesla Burger из-за того, что ему принесли не ту еду. Впоследствии он был осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Центральный суд Тюмени приговорил его к шести месяцам колонии строгого режима.

