Операторов связи обяжут ограничивать услуги при атаках БПЛА
Если поправки примут, то по требованию ФСБ могут прекращать предоставлять услуги связи
ФСБ РФ могут наделить правом требовать от операторов связи отключать услуги в случае возникновения угроз безопасности. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, сообщили в СМИ.
«В закон „О связи“ планируется внести поправки, освобождающие операторов от ответственности за перебои или некачественное предоставление услуг связи», — пишет Life.ru. Издание подчеркивает, что речь идет об отключениях, которые были инициированы ФСБ в целях безопасности.
Законопроект, позволяющий ФСБ требовать от операторов связи отключения услуг в случае угроз безопасности, ранее получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициатива направлена на освобождение операторов от ответственности за перебои в предоставлении услуг при выполнении запросов ФСБ и соответствует мерам по противодействию угрозам, в том числе атакам БПЛА.
