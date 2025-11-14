Операторов связи обяжут ограничивать услуги при атаках БПЛА

Если поправки примут, то по требованию ФСБ могут прекращать предоставлять услуги связи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ФСБ РФ могут наделить правом требовать от операторов связи отключать услуги в случае возникновения угроз безопасности. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, сообщили в СМИ.

«В закон „О связи“ планируется внести поправки, освобождающие операторов от ответственности за перебои или некачественное предоставление услуг связи», — пишет Life.ru. Издание подчеркивает, что речь идет об отключениях, которые были инициированы ФСБ в целях безопасности.