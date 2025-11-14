Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Операторов связи обяжут ограничивать услуги при атаках БПЛА

14 ноября 2025 в 19:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если поправки примут, то по требованию ФСБ могут прекращать предоставлять услуги связи

Если поправки примут, то по требованию ФСБ могут прекращать предоставлять услуги связи

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ФСБ РФ могут наделить правом требовать от операторов связи отключать услуги в случае возникновения угроз безопасности. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, сообщили в СМИ.

«В закон „О связи“ планируется внести поправки, освобождающие операторов от ответственности за перебои или некачественное предоставление услуг связи», — пишет Life.ru. Издание подчеркивает, что речь идет об отключениях, которые были инициированы ФСБ в целях безопасности.

Законопроект, позволяющий ФСБ требовать от операторов связи отключения услуг в случае угроз безопасности, ранее получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициатива направлена на освобождение операторов от ответственности за перебои в предоставлении услуг при выполнении запросов ФСБ и соответствует мерам по противодействию угрозам, в том числе атакам БПЛА.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал