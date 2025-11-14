В Екатеринбурге появились новые судьи — их выбрал Путин

Президент Владимир Путин назначил новых судей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области указом президента России Владимира Путина назначены новые судьи. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2025 года № 840 в Свердловской области назначены новые судьи. Екатерину Александровну Щеколду назначили судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга, а Рену Бегахмедовну Исмаилову — судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства.